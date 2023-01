Seilbahnsammler Luis Weber: «Jede Gondel schreibt ihre eigene Geschichte» 

In Webers Sammlung steht eine historische Kabine, welche früher auf das Churer Känzeli bei Brambrüesch gefahren ist. Diese stammt aus dem Jahr 1947. Die Sommergondel mit der offenen Kabine sei 20 Jahre in einem Garten in Graubünden gestanden. «Die Besitzer wollten sie loswerden und ich durfte sie in die Sammlung aufnehmen», so Weber. Jede Gondel sei ein Stück Kulturgut und erzähle eine eigene Geschichte. «Ich frage mich immer, was für Erlebnisse und Gespräche in jeder einzelnen Kabine stattgefunden haben.»