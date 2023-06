Nach 30 Jahren: Globi streift wieder durch den Nationalpark

Laut und hektisch: Das kontinuierliche Leben in einer Grossstadt überfordert viele Menschen, so auch Globi. Während er sich durch die Menschenmenge kämpft, auf dem Fussgängerstreifen angehupt wird und beinahe von einem E-Scooter angefahren wird, reisst der Schweizer Kultfigur der Geduldsfaden. Er packt seinen Rucksack und nimmt den nächsten Zug ins Engadin. Aber auch nach einer zweistündigen Zugfahrt kann er dem Rummel nicht entkommen. Der blaue Vogel-Mensch mit der Karohose hat den Wander-Boom wohl völlig unterschätzt. Zur Ruhe kommt er auch hier nicht. Da hilft nur noch eins: schnell auszuscheren! Mit seinem Stock läuft er friedlich durch den Wald und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Damit er sich aber nicht verläuft, kommt die gute alte Karte zum Einsatz – denn der Akku seines Handys ist leer und den Kompass hat er blöderweise zu Hause vergessen. Und da seine Kenntnisse im Kartenlesen auch schon mal besser waren, stürzt er durch lauter Studieren der Karte in die Leere. Ratlos unten angekommen und mit höllischen Schmerzen am rechten Knie, liegt Globi verloren im Wald.