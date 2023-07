Fazit nach fünf Jahren Arosa Bärenland: 120 Kilogramm Futter pro Tag und vier zufriedene Bären

Am Morgen des 4. Juli 2018 herrschte bei der Talstation der Arosa Bergbahnen grosse Nervosität. Bald sollte der erste Bewohner des Bärenlandes eintreffen. Gespannt warteten die Verantwortlichen, Medienschaffenden und Interessierten auf Napa. Der Zirkusbär wurde in einer 28-Stunden-Reise mit der Vier-Pfoten-Bärenambulanz von Serbien in die Südostschweiz transportiert. Am Nachmittag hatte er endlich Bündner Boden unter den Tatzen. Napa machte das Bärenland Arosa zu dem, was es heute ist.