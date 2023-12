Trun: Notdach der Casa Carigiet ist eingestürzt

Glück im Unglück in Trun: An der seit einem Brand vor vier Jahren stark sanierungsbedürftigen Casa Carigiet ist am Mittwoch um etwa 14 Uhr das im Jahr 2020 errichtete Gerüst mit Notdach eingestürzt. Gemeindepräsident Dumeni Tomaschett und Projektleiter Peter Fischer von Trun Cultura bestätigten am Mittwochnachmittag eine entsprechende Meldung von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Es seien bei dem Zwischenfall weder Personen zu Schaden gekommen noch weitere Schäden an umliegenden Gebäuden oder Strassen entstanden, so Fischer.