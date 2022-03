Wortklaubereien, Wiederholungen und nervöse Stimmung

Pierin Vincenz, der frühere Raiffeisen-Schweiz-CEO, hat am Dienstag, dem letzten Tag im Raiffeisen-Prozess, die Gelegenheit genutzt, um das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen. Der Unterschied zwischen seinem Schlusswort und der Befragung am ersten Tag der Verhandlung ist frappant: Wirkt er am 28. Januar fahrig, unvorbereitet und vor allem uneinsichtig, gesteht er im Schlusswort Fehler ein. Er geht zwar nur gerade so weit, dass solche halt passieren, wenn man daran arbeite, die Bank vorwärtszubringen.