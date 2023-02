Wolf am helllichten Tag in Pontresina gefilmt

Wie auf der Karte des Kantons ersichtlich ist, hat es in diesem Fall eine erste Sichtung am 21. Februar bei Punt Muragl in Samedan gegeben. Einen Tag später ist das Tier am 22. Februar bei Muragls unmittelbar bei den Häusern am Dorfrand von Pontresina gesehen worden. «In letzter Zeit gab es zunehmend Nachweise von Wölfen im Engadin, neben den Gemeinden Valsot, Scuol, Zernez, Val Müstair und S-chanf neu auch zwischen Bever und Pontresina», sagt Arno Puorger, akademischer Mitarbeiter für Grossraubtiere beim Amt für Jagd und Fischerei. Es könnte sich um Wölfe in der Durchwanderung handeln, oder aber um die ersten sesshaften Wölfe im Oberengadin.