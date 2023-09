Bündner Wildhut schiesst zwei Jungwölfe des Valgrondarudels

Exakt 24 Tage nachdem der Kanton Graubünden vom Bund grünes Licht bekommen hatte, das Valgronda-Wolfsrudel bei Obersaxen zu dezimieren, hat die Wildhut zwei Jungwölfe des Rudels erlegt. Geschossen wurden die beiden Wolfswelpen am vergangenen Donnerstag innerhalb des bewilligten Perimeters. Das teilte das kantonale Amt für Jagd und Fischerei am Freitag mit. Bewilligt wurden die Abschüsse am 7. August vom Bundesamt für Umwelt.