Wolf flüchtet durchs Churer Rheinquartier

Beobachtet wurde der Wolf in Chur von drei unabhängigen Augenzeugen morgens um 5­ Uhr, und zwar zunächst an der Kreuzung Arellastrasse/Scalettastrasse. Der Wolf flüchtete darauf in Richtung Giacomettistrasse, wurde dann an der Kreuzung Pulvermühlenstrasse/Ringstrasse gesichtet und lief Richtung Rheinfelsstrasse. Zuletzt lief der Wolf entlang der Bahngleise beim Einkaufszentrum City West gen Südwesten. Das meldete das kantonale Amt für Jagd und Fischerei am Mittwoch.

Die drei Augenzeugen sichteten den Wolf auf kurze Distanz und beschrieben ihn als scheu. «Wo Wölfe leben, werden diese gelegentlich in Siedlungen beobachtet, so auch in städtischen Gebieten», schreibt das Jagdamt dazu. Zuletzt war am 10. Dezember ein Wolf in Landquart gesichtet worden. Auch dieser Wolf zeigte keine Anzeichen von fehlender Scheu. Für den Fall einer Wolfs­begegnung verweist das Jagdamt auf entsprechende Merkblätter seiner Website. (us)