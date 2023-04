Wo Berge sich ergeben

Flims, Felsberg, Bondo, Gondo, Plurs im Veltlin, Bormio, Randa im Wallis: Bergstürze in den Alpen sind, in geologischen wie in menschlichen Zeiträumen gemessen, allgegenwärtig. Das gilt leider auch für Brienz/Brinzauls , wo der Berg seit Jahrhunderten stetig, aber kaum feststellbar in Bewegung war und jetzt, innert Wochen, Monaten oder vielleicht auch Jahren, ins Tal zu stürzen droht. Ob es dann bei einer verschütteten Kantonstrasse bleiben wird oder ob das Dorf unbewohnbar oder gar zerstört wird – wer weiss es?