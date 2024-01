Vor 20 Jahren haben diese Themen Graubünden bewegt

Wer von R&B, Hip Hop oder Techno die Nase voll hatte und sich zwischendurch anderen Tänzen verschreiben wollte, war am «Clubbing 25+» am richtigen Ort. Nach dem Motto «Back to the roots» traf sich die Tanzszene für Junge und Junggebliebene ab 25 Jahren jeden ersten Freitag am Montag in der alten Schoggifabrik in Chur.