Ausserordentlich wenig Schnee und fünf Lawinenunglücke in diesem Winter

Eine dünne Schneedecke und ein schlechter Schneeaufbau prägten die Wintermonate in den Bündner Bergen. «Die Schneehöhen waren fast über den ganzen Winter unterdurchschnittlich bis stark unterdurchschnittlich», sagt Christine Pielmeier vom WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung in Davos (SLF). Dieses hat am Mittwoch den aktuellen Winterbericht veröffentlicht.