Graubünden bereitet sich nach Gotthardsperrung auf Ausweichverkehr vor

Seit Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ist der Gotthard-Strassentunnel «aufgrund eines technischen Defekts an der Zwischendecke» in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag vermeldete. Etwas konkreter: Nahe des Tunnelportals Nord sind Betonteile von der Deckenkonstruktion auf die Fahrbahn gefallen. Personen kamen keine zu Schaden, wie das Astra weiter mitteilt. Seither arbeitet das Astra «mit Hochdruck» an der Abklärung der Ursache, welche derzeit ebenso wie das genaue Schadensausmass unklar sind.