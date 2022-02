Wie eine Seilbahn den Wintertourismus nach Sils brachte

Im ersten Winter war erst der Rohbau der Furtschellas-Bahn fertiggestellt. Der Restaurantbetrieb fand in der Baubaracke statt. Maurer war Delegierter des Verwaltungsrats, bis die ganze Anlage fertiggestellt war. In den folgenden 50 Jahren ist viel passiert. Die Furtschellas-Bahn hat sich als Tourismusangebot im Oberengadin etabliert, in Sils gibt es im Winter keine geschlossenen Hotels mehr, die Silser Bevölkerung hat sich verdreifacht. Und der Zusammenschluss mit der Corvatsch-Bahn fand statt. Maurer blickt «mit Stolz, Freude und Genugtuung» auf das halbe Jahrhundert Furtschellas-Bahn zurück. Das Kapitel Furtschellas ist für ihn allerdings noch nicht abgeschlossen: Er möchte 100 000 Franken für den Bau eines Panoramawegs von der Bergstation in die Val Fex spenden. «Furtschellas ist mein Kind und ich will, dass es diesem Kind gut geht.»