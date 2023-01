WEF-Blues und russischer Wodka

Die Privatjets stehen bereit für die Reichen und Einflussreichen dieser Welt. Die 53. Ausgabe des World Economic Forum in Davos ist am heutigen Freitagmittag Geschichte. Es ist Zeit, die Heimreise anzutreten. Und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. In die über 50-jährige Geschichte des Forums eingehen wird dieses Treffen, wenn man sich die Themen und Krisen vor Augen hält, welche in dieser Woche die Diskussionen in Davos dominiert haben, als ernstes WEF. Als nüchternes WEF.