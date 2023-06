Wasserknappheit erreicht das Wasserschloss Alpen

Jedes Jahr setzt das Forum Aua Forta in Scuol einen anderen Fokus in Bezug auf das Wasser. Dieses Jahr geht es um «Wasser als touristische Attraktion mit Potenzial – Chancen und Risiken durch die Klimaveränderung». Laut einer Medienmitteilung ist das Ziel der Veranstaltung «das gemeinsame Eruieren von Herausforderungen und Chancen sowie anschliessend geeignete Massnahmen in die Wege zu leiten». Es sind ein theoretischer Teil am Freitag, 16. Juni, und ein praktischer Teil am Samstag, 17. Juni, vorgesehen. Interessenvertretende aus dem Berg- und Wassersport, den Umweltorganisationen, der Hotellerie und Gastronomie, den politischen Gemeinden und der Bevölkerung beleuchten in Kurzvorträgen, ob das Wasser als touristisches Geschäft weiterhin zukunftsfähig sein wird. Durch den Freitagabend führen Stefan Forster, Leiter des Forschungsbereichs Tourismus und nachhaltige Entwicklung an der ZHAW; Bruno Abegg, Wirtschaftsgeograf an den Universitäten St. Gallen, und Wasserbotschafter Ernst Bromeis.