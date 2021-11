Warum eigentlich der 11.11. um 11.11 Uhr?

In Chur orientiert sich die eigentliche Fasnachtszeit natürlich ebenfalls am Aschermittwoch. Und zwar so, dass sie am Freitag vor Aschermittwoch offiziell beginnt und am Morgen des Aschermittwochs zu Ende geht. Dieses Jahr fällt der Aschermittwoch auf den 2. März. Somit dauert die Churer Fasnacht vom 25. Februar bis am 2. März.