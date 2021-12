«Warteschlangen wie im Europapark» 

Rund zehn Minuten nach der Öffnung des Pop-up-Impfzentrums an der Rheinfelsstrasse in Chur am Montag hatte sich bereits eine Menschenschlange bis auf den Parkplatz gebildet. Wer sich an diesem Tag impfen lassen wollte, der musste zeitweise eine Wartezeit von rund einer Stunde in Kauf nehmen. Dies hatte aber nichts mit einer schlechten Organisation des Zentrums zu tun – im Gegenteil, die Abläufe vor Ort wirkten eingespielt. Stattdessen wurde das Impfzentrum, welches auch Impfungen ohne Anmeldung anbietet, schlichtweg überrannt. Einen Termin hatten die wenigsten der anstehenden Menschen.