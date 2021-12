«Waldhaus» in Flims wehrt sich gegen Hackerangriff

Es ist Oktober. Zwischensaison im traditionellen «Waldhaus» in Flims. Dann passiert es. Aussenstehende bekommen Zugriff über die Software sowie das IT-System des Luxushotels und verschlüsseln sensible Daten. «Wir hatten keinen Zugriff mehr», sagt der Leiter des Hotels, Riccardo Giacometti. «Die Zugänge waren alle verschlüsselt und das Hotel für zwei Wochen lahmgelegt.» Beim Vorfall wurden interne Server gehackt. Dabei handelte es sich um Mailserver, Word- und Exceldokumente, Verträge, aber auch Anlagen wie das Tür- oder Heizsystem des 5-Stern-Hotels. So war die Heizung über diese Zeit nicht in Funktion.