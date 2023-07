Marco Conedera: «Wir kennen bereits zwei Waldbrandsaisons in der Schweiz»

Stand Mittwochabend war der Grossbrand im Wallis noch nicht unter Kontrolle. Auch in Teilen Graubündens herrscht derzeit grosse Waldbrandgefahr. Und diese dürfte mit dem Klimawandel in den kommenden Jahren zunehmen. Doch kommt es deswegen auch zu mehr Bränden? «Nicht unbedingt», meint Marco Conedera, Experte für die Geschichte von Waldbränden und Ökologie am WSL-Institut in Birmensdorf, im Interview.