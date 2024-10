Halloween ist für unsere Fellnasen kein Gruselspass

In der Nacht auf Freitag ziehen wieder Millionen von Kindern auf der ganzen Welt in Kostümen los, gehen von Tür zu Tür und sacken einige Süssigkeiten ein. Auch immer mehr Familien in Graubünden finden gefallen an dem Brauch, der ursprünglich aus Irland kommt und mit der Migration in der USA verbreitet wurde.