Big Air Chur: Sommerliche Temperaturen, winterliche Schanze

Die Temperaturen sind für den Monat Oktober ungewöhnlich hoch. Sind sie eventuell sogar zu hoch für die beschneite Schanze am Big Air? Der Leiter der Schneeproduktion, Max Kaiser, erklärt, wie der Schnee produziert wird und welche Auswirkungen das Wetter auf diesen hat. «Das ist relativ simpel», so der Schneemacher, «man füllt Wasser in eine Maschine, die wie ein Kühlschrank funktioniert, nur dass sie grösser ist. Dort wird das Wasser gekühlt, bis es unten als Schnee rausfällt.» Dieser werde dann mit einem umgebauten, kleinen Pistenbully mit Seilwinde auf der Schanze verteilt.