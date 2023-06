Der Brienzer Schuttstrom in Zahlen

Der Berg kam um Mitternacht. Oder präzisier gesagt: Vergangenen Donnerstag um 23:38 Uhr begann der Prozess, der so manche Person im Albulatal aufweckte. Kein Wunder: Das Ausmass des Niedergangs ist gewaltig. Ähnlich eindrücklich war das Medienecho in den Tagen danach – sogar in Kanada berichteten Journalisten über das Bündner Bergdorf. Aber schaut selber in der interaktiven Grafik: Hier entdeckt ihr die spannendsten Zahlen und Vergleiche zum Brienzer Schuttstrom.