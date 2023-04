Hier tappt ein Wolf über die Strasse bei Schwändi

Nicht alle Kommentare sind so ironisch, wie der eingangs erwähnte. Einige Userinnen und User machen ihrer Unsicherheit oder ihrer Skepsis Luft. Auch dem Glarner Jagdverwalter Christoph Jäggi wurde das Video am Morgen des 8. Aprils zugeschickt. Jäggi geht davon aus, dass es kurz vorher entstanden ist. «Uns wurde die Sichtung von einem Bewohner gemeldet. Dank des Videos können wir sie sehr gut verorten», erklärt Jäggi. Sichtungen und Hinweise aus der Bevölkerung werden in der Regel den Wildhütern gemeldet und dann überprüft.