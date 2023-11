Die Gräber unter der Via Casut sind bis zu 1500 Jahre alt

Im Rahmen einer Sanierung der Via Casut in Sagogn haben Bauarbeiter am 28. April dieses Jahres eine Überraschung erlebt: Beim Aufgraben des Strassenkörpers stiessen sie unerwartet auf menschliche Überreste. Nach einem sofortigen Stopp des Eingriffs wurden die Gemeinde und die Kantonspolizei über den Fund informiert – zum Einsatz kam aber letztlich vor allem der Archäologische Dienst Graubünden (ADG), denn die Bauarbeiter hatten offensichtlich historische Gräber entdeckt.