«Plötzlich wurde meine Mitarbeiterin ohnmächtig»

Sie gilt als Juwel in der Landschaft. Die Äugstenhütte besticht nicht nur durch ihre Einfachheit, sondern auch durch ihre sonnige Lage und den atemraubenden Tiefblick ins Tal. Nicht nur die Hütte erhielt in jüngster Vergangenheit ein neues Gesicht, neu ist auch das Antlitz des Hüttenwarts. Lukas Däster wollte die Hütte ab dem kommenden Montag durchgehend in Betrieb nehmen.