Fünf neue Polizeikräfte in der Stadtpolizei Chur

Die Stadtpolizei Chur erhält Zuwachs. Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, konnten am Mittwoch sechs Polizeischülerinnen und Polizeischüler in Ausbildung verpflichtet werden. Sie haben erfolgreich die Polizeischule des Ostschweizer Polizeikonkordates absolviert und beginnen am 2. Oktober ihre Ausbildung bei der Stadtpolizei Chur. Ebenfalls wurden fünf Mitarbeitende der Polizei nach ihrem Praktikum und einem erfolgreichen Abschluss der eidgenössischen Berufsprüfung vereidigt. Sie wurden am Mittwoch zu Polizistinnen und Polizisten befördert.