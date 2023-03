Rund um die Wegsperrung bei Maienfeld laufen zwei Verfahren

Seit Weihnachten ist der Muldenweg in Maienfeld versperrt. Der Eigentümer, über dessen Grundstück der Weg führt, hat die Durchfahrt verbarrikadiert. Er will, dass die Stadt Maienfeld ein Fahrverbot für die Strasse erlässt. Weil kein Durchgangsrecht für die Öffentlichkeit bestehe und der Verkehr in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe. Gespräche zwischen dem Eigentümer und der Stadt Maienfeld ergaben keine Lösung.