Strafuntersuchung ist eingeleitet

Nach dem tödlichen Unfall eines jungen Seilbahnmechatroniker-Lehrlings im Skigebiet Flims-Laax-Falera dauern die Untersuchungen an. Der Auszubildende wurde am Montagnachmittag bei Schmierarbeiten an den Seilsätteln auf der Stütze 2 der Pendelbahn auf den Crap Sogn von einer bergwärts fahrenden Bahnkabine erfasst und von der Arbeitsplattform gerissen, auf der er mit einem Kollegen arbeitete.