Mangelnde Wartung führte zu Notlandung

Das Wetter ist gut, als der damals 64-Jährige mit seinem Motorflugzeug in Bad Ragaz startet. Wie aus dem Untersuchungsbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hervorgeht, sitzt er allein in der Maschine. Fliegt den Walensee entlang in Richtung Weesen. Ziel ist wieder der Flugplatz Bad Ragaz. Dort kommt der Flieger aber nicht an.

Pilot bemerkt Probleme