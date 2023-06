Grosse Anteilnahme nach Tod eines jungen Böötlers

Brennende Kerzen, Blumen, Graffiti und Kritzeleien. Die Eisenbahnbrücke in Ziegelbrücke erinnert gut zwei Wochen nach dem Tod eines 20-jährigen Böötlers an einen Schrein. Mit Edding und Spraydose – die Art, wie die Freunde des Verstorbenen ihrer Trauer Ausdruck verleihen, zeigt: Hier ist jemand viel zu früh aus der Mitte des Lebens gerissen worden. «We miss u homie», hat jemand mit weisser Farbe an die Brückenmauer gesprüht. Neben einem Blumenstrauss liegt eine Karte von der ersten Liebe.