Jagd wird immer stärker durch Freizeitaktivitäten gestört

An rund 6400 Mitglieder hat der Bündner Kantonale Patentjägerverband (BKPJV) im vergangenen Herbst einen Fragebogen mit 95 Fragen geschickt. Ziel der sogenannten Urumfrage an der Basis war es, eine Standortbestimmung vorzunehmen und festzustellen, wie die Jägerschaft die Jagd sieht – und was verbessert werden könnte. Fast 2400 Personen aller Alterskategorien und aus allen Kantonsteilen haben den Fragekatalog ausgefüllt, also rund 40 Prozent.