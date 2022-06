Türen auf für alle Architekturbegeisterten

Das Format ist nicht neu: Open House Worldwide wurde 1992 in London initiiert und ist mittlerweile in über 40 Städten präsent. Die Veranstaltungen «Open House Zürich» und «Open House Basel» finden seit 2016 respektive 2018 jährlich statt. Mit Open Doors Engadin wird das erfolgreiche Format aber erstmals in einem Berggebiet angewendet. Ziel der Organisatoren ist es, für das architektonische Kulturgut im Bergell und Engadin zu sensibilisieren, Laien und Experten sowie Gäste und Einheimische in einen Austausch zu bringen, den Dialog fördern und allen die Beteiligung an der öffentlichen Diskussion ermöglichen. «Open Doors Engadin leistet damit einen Beitrag, Wissen über Architektur und deren Bedeutung für die Entwicklung unserer Lebensräume breit in der Öffentlichkeit zu verankern und ermöglich der Bevölkerung, baukulturelle Objekte in ihrem heimatlichen Ortsbild vertieft kennen und schätzen zu lernen», heisst es in einer Medienmitteilung.