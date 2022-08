Tschüss Sommer?

Am Donnerstag erreicht uns eine Kaltfront. Die Temperaturen sinken von über 30 auf 20 Grad bis am Freitag. In St. Moritz wird es sogar «nur» noch 13 Grad warm. «Es gibt ein Temperatur-Intermezzo die nächsten Tage», sagt Fabio Fasel, Prognostiker bei Meteotest. So seien die Temperaturen mit 20 Grad am Freitag am tiefsten. Am Wochenende sollen sie dann wieder auf bis zu 24 Grad steigen. Dennoch herrscht über die ganze Zeit hinweg eine Bise.