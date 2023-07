Schiessunfall an einem Geburtstagsfest in Trun - das Urteil ist gesprochen

Was als freudiger Anlass begonnen hatte, endete in einer Tragödie. Am Abend des 1. Mai 2022 hatte ein 30-jähriger Sportschütze bei einem Geburtstagsfest in Trun den Gästen seine Waffen gezeigt. Bei dieser Präsentation hatte sich gemäss seinerzeitiger Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden ungewollt ein Schuss aus einem Karabiner 31 gelöst und einen 25-jährigen Anwesenden am Kopf getroffen. Der junge Mann verstarb trotz Reanimation noch vor Ort.