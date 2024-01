Zehn Schweine rennen beim Neujahrsempfang in Klosters

Gäste und Einheimische wurden am Neujahrstag in Klosters von der Tourismusdestination Davos Klosters sowie der Gemeinde ins neue Jahr begrüsst, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst. Dazu fand das 18. traditionelle Hotschrennen statt. Zehn Schweine rannten dabei in vier Qualifikationsläufen um den Finaleinzug, in welchem «Vorsorgelino» das schnellste «Hotsch» war und so den Tagessieg verdiente.