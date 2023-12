Darum ist am Mittwoch keine Zeitung erschienen

Bis kurz vor 3 Uhr in der Nacht ging man im Druckzentrum in Haag davon aus, dass die Zeitungsdruckmaschine wieder laufen wird – und dass die Mittwochsausgaben der vier Somedia-Tageszeitungen erscheinen, wenn auch verspätet. Doch dann wurde klar, dass dies nicht der Fall sein wird. Und dass am Mittwoch keine «Südostschweiz», kein «Bündner Tagblatt», keine «Linth-Zeitung» und keine «Glarner Nachrichten» im Briefkasten liegen werden. Über 50’000 Zeitungen wurden nicht gedruckt, über 30’000 Abonnentinnen und Abonnenten hatten am Mittwoch keine papierene Morgenlektüre.