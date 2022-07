Todesfahrer bei «Waldegg» hält sich für unschuldig

«Wenn ich etwas Mühe habe, müssen Sie entschuldigen», sagt der Beklagte am Donnerstag gleich zu Beginn zum Richtertrio des Kantonsgerichts, als er sich erstmals verhaspelt. Er arbeite viel und bis spät, so der Handwerker aus der Region. Sein Erscheinen in grünem Hemd, Jeans, mit weissem Sportrucksack und Wanderschuhen korrespondiert mit seiner hemdsärmlig-bodenständigen Art. Die Einvernahme durch den Kantonsrichter verläuft in der Folge zähflüssig. Dieser bohrt immer wieder mit Detailfragen nach, wie der Beschuldigte die fatalen Geschehnisse vom 4. Februar 2020 erlebt habe.