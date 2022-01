Tod in Davos (Teil 1): «Herr Mulder war sofort eine Leiche»

Im Frühjahr 2019 traf im Bündner Staatsarchiv eine E-Mail aus den USA ein. John Deak, ausserordentlicher Professor an der Notre-Dame-Universität im US-Bundesstaat Indiana, bat um Auskunft, ob sich in Chur Dokumente zu einem Tötungsdelikt befänden, das 1909 in Davos verübt worden sei. Ein gewisser Josef Bartunek, Oberleutnant der österreichisch-ungarischen Armee, solle darin verwickelt gewesen sein.