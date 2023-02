Big Air Chur: Keine roten Köpfe trotz tiefroter Zahlen

Im vergangenen Oktober lockte das Freestyle-Festival Big Air Chur während zwei Tagen 27’000 Besucherinnen und Besucher auf die Obere Au. Sie alle kamen, um die zehn musikalischen Acts und die 133 Athletinnen und Athleten zu sehen. An einer Medienkonferenz zogen die Veranstalter und die Stadt Chur am Mittwoch Bilanz über den vergangenen Event und informierten darüber, was sie sich für die Veranstaltung im aktuellen Jahr vorgenommen haben.