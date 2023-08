Die Oldtimer fahren wieder in der Surselva

Am Wochenende vom 19. bis zum 20. August treffen sich zum vierten Mal Youngtimer- und Oldtimerbegeisterte in der Surselva, wie der Verein Oldtimerland Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Für den Samstag sei eine gemeinsame Ausfahrt von Trun über Ilanz bis nach Vals geplant.