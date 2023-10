Berninastrasse wegen Steinschlag gesperrt - voraussichtlich im Laufe des Sonntags wieder befahrbar

Blockschlag: Berninastrasse voraussichtlich im Laufe des Sonntags wieder befahrbar



«Zur Sicherheit der Mitarbeitenden konnten die Räumungsarbeiten erst nach Freigabe der Gefahrenstelle durch einen Geologen angegangen werden», heisst es in einer weiteren Medienmitteilung des Kantons Graubünden. Die geologische Beurteilung zeige, dass sich rund 1'000 Kubikmeter Gestein gelöst haben. Ein Grossteil sei durch die temporär installierten Schutzvorrichtungen oberhalb der Baustelle zurückgehalten worden. «Um die Strasse möglichst schnell wieder dem Verkehr übergeben zu können, wurden noch am Freitag verschiedene Sofortmassnahmen eingeleitet», so die Mitteilung.



Die Mitarbeitenden des Tiefbauamts und der externen Unternehmen arbeiten mit grossem Einsatz an der Räumung und Sicherung der Strasse, sodass diese voraussichtlich im Laufe des Sonntags wieder freigegeben werden kann. (red)