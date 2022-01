Strafverfahren rund um Andermatter Lawinenunglück eingestellt

Nach dem Unglück ermittelt die Urner Staatsanwaltschaft gegen unbekannt – zwei Jahre lang. Nun hat sie das Strafverfahren rechtskräftig eingestellt, wie die «Sonntagszeitung» berichtet. Dabei stütze sich die Staatsanwaltschaft auf ein Gutachten des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Dieses hält fest, dass eine Gleitschneelawine am besagten Ort kaum voraussehbar gewesen sei und die Pistenverantwortlichen die Situation damit richtig eingeschätzt hätten. Für die Skiarena Andermatt-Sedrun hat das Unglück also keine rechtlichen Folgen.