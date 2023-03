Dealer verkauft 14-Jährigem Koks – es ist nicht das einzige Vergehen

Wie die Ermittler dem Dealer auf die Schliche kamen, geht aus dem Strafbefehl nicht hervor, sie überführten ihn aber noch wegen weiterer Delikte. So soll er in den Niederlanden ein Paket mit rund 6,5 Gramm verbotenen berauschenden chemischen Substanzen bestellt haben. Diese wollte er in einem Paketshop in Konstanz abholen und anschliessend in die Schweiz einführen, wie es im Strafbefehl heisst. Offenbar fischte der Zoll die illegale Sendung ab. Möglicherweise führte das die Ermittler auf die Spur des Mannes.