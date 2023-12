Bauer nach umstrittener Zivilschutzübung verurteilt

Die erforderliche Bewilligung fehlte, Bauschutt landete in der Wiese, am Waldrand brannten trotz Trockenheit Feuer, und Zivilschutzangehörige führten Aufgaben aus, die nicht zu ihren Übungsinhalten gehörten. Eine Zivilschutzübung Mitte Juni auf einem Hof in der Gemeinde Eschenbach sorgte national für Schlagzeilen (die «Linth-Zeitung» berichtete mehrfach). Die Gemeinde brach die Übung am Morgen des dritten Tages ab.