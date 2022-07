St. Moritz lädt erneut zur «Tavolata» 

Nach zwei Jahren Unterbruch werden in St. Moritz im Rahmen der Tavolata St. Moritz wieder regionale und internationale Spezialitäten präsentiert, Süssigkeiten verköstigt und die passenden Weine dazu ausgeschenkt. Dieses Ereignis findet an der rund 400 Meter langen, geschmückten Tafel aus Arvenholz in der Fussgängerzone statt, aber auch in den verschiedenen Lokalen von St. Moritz und an vielen Ständen, die eigens für das Festival aufgebaut werden.