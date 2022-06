Spektakel nach einer langen Pause

Es ist wieder Turnfestzeit. An und für sich ist das für diese Jahreszeit nichts Aussergewöhnliches. Der Juni ist nun einmal der ­Monat der Turnfeste. Dennoch ist dieses Jahr anders: Es ist eine Rückkehr zur Normalität. Nach zwei Jahren coronabedingter Wettkampfpause sind in diesem Jahr wieder Turnfeste im ­üblichen Rahmen möglich. Am Glarner-Bündner in Näfels – und bestimmt auch an den anderen Austragungsorten von Turnfesten – war die Freude auf dem Fest- und Wettkampfgelände deutlich spürbar.