Warum feiern wir Chalandamarz?

Wie auch andere Traditionsanlässe verändert sich der Chalandamarz. Zuoz gilt als eine der letzten Ortschaften, in denen das Brauchtum immer noch stark männlich geprägt ist. Im November des vergangenen Jahres wurde aber abgestimmt: Neu dürfen auch die Mädchen wie die Buben am Chalandamarz teilnehmen. Dies hat die Gemeindeversammlung entschieden und das entsprechende Reglement wurde angepasst. An der Probe vom 19. Februar durften somit erstmals Mädchen in blauer Chalandamarz-Bluse und roter Mütze und Halstuch an der Generalprobe mitlaufen. Eine Schelle tragen durften sie noch nicht, es war ihnen jedoch erlaubt, mit der Peitsche zu knallen. In vielen Dörfern hat sich das Rollenbild verändert. Im Engadiner Dorf Guarda dürfen Mädchen beispielsweise seit knapp 16 Jahren am Umzug teilnehmen.