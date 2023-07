Präsident Nixon und viel zu viele Landmaschinen anno 1973

In der Ausgabe der «Neuen Bündner Zeitung» (NBZ) vom 24. Juli 1973 sind Artikel rund um den Strassenverkehr in der Mehrzahl. Der Ausbau der N13 zu einer Autobahn sei voll im Gange, steht auf Seite 3. Aber zwischen Reichenau und Thusis gibt es Probleme. In etwa die Gleichen, wie in heutigen Zeiten – Naturschutz und Lärmbekämpfende intervenieren. Die Zeitung schreibt: «Allen unternommenen Einigungsversuchen zum Trotz gelang es bis heute nicht, eine Lösung zu finden, der alle Beteiligten zustimmen konnten.»