Achtung Falle: Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

In Graubünden sind in den letzten Tagen über zehn Meldungen zu Telefonaten eingegangen, in denen die betroffenen Personen per Telefon nach Geld gefragt werden. Die Anrufer geben sich dabei als Polizisten aus. Die Kantonspolizei Graubünden warnte auf Facebook vor solchen Betrügern. «Ihre Tochter ist in einen Verkehrsunfall verwickelt und braucht Geld», wird beispielsweise gesagt. Die Anrufer der gemeldeten Vorfälle haben laut der Kantonspolizei Graubünden Hochdeutsch gesprochen.