So läuft der Hase an Ostern

In Jenaz finden am Ostersamstag Winzer zu Weinkennern. Am Genussmarkt im Zentrum Jenaz besteht die Möglichkeit, den Winzer hinter dem Lieblingswein kennenzulernen. Währenddessen dürfen sich die Kinder an einem Malwettbewerb versuchen. Am Samstagabend öffnet die Comanderkirche in Chur ihre Türen. Es besteht die Möglichkeit, die Nacht in der Kirche und am Osterfeuer vor der Kirche zu verbringen. Es folgt eine Ostermorgenfeier mit anschliessendem Frühstück. Ein Schlafsack oder eine Decke sollte mitgebracht werden.